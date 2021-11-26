現代人對於「住」的要求比起以往更加講究，當然價位仍然是最現實的考量，起碼要負擔得起才有追求其他面向的空間，其他如交通便利性、生活機能等則是必要條件。其中，居家環境的舒適感逐漸受到重視，居住在嘈雜的市區之中，周圍缺乏公園、水岸等自然空間，生活品質自然受影響。

位在汐止新台五路旁的新建案「豐之谷」，屬於北台灣十分稀有的森態宅，追求飯店度假式的居住品質，並且距離汐止科學園區僅5分鐘車程，遠離喧囂卻不離繁華市中心的特性，深受附近科技從業人員的喜愛，該案尚在潛銷階段即收到大量來電詢問。

豐之谷被森林環繞，基地鄰近茄苳溪步道。(圖/業者提供)

【豐之谷「大、近、美」吸引高薪族 森態飯店宅強調五感體驗】

「豐之谷」近期造成熱議，主因來自於他所推出的房型產品符合時下年輕高薪族群的需求，對於生活樣貌的描繪也幾乎一致，其三大特色展現了建案本身三項重要優勢，分別為：

「大」而美：「豐之谷」的基地位置三面環山，悠然隱藏於山林之中，想漫步茄苳溪步道，或是觀賞茄苳瀑布、小葉欖仁樹木群，僅需步行數分鐘，讓人沉浸在大自然的懷抱。而在大而美的基地中規劃小坪數房型，以精巧空間設計達到高坪效應用，不僅總價親民，也十分適合講究生活品味的雅痞族頂客族。

豐之谷鄰近汐科、南軟與內科，從住家前往工作地點車程不到20分鐘。(圖/業者提供)

「近」都市生活圈：該案基地位於新台五路旁，而新台五路其實就是忠孝東路軸線的延伸，銜接信義南港的繁華商圈，形成新東區科技走廊，串聯起汐止、南港、內湖科技生活圈。從基地位置出發，僅需5分鐘可抵達汐止科學園區，10分鐘可到南港軟體園區，15分鐘即可進入內湖科學園區，對於在園區就業的科技人來說相當方便。

「美」感融於建築，建築融於生活：「豐之谷」由零負評的白天鵝建設、明緯建設，以及豪宅推手久郡建設，共同打造出群山環繞、擁抱大自然的純住宅區。而建築外觀與周邊設計則由安藤忠雄的御用公設設計師NONSCALE栗山茂、台中花博策展大師吳書原，以及豪宅指定建築師李兆嘉，三大日台職人設計團隊協力規劃，強調建築和原生環境之間的和諧共生，並運用在地植栽與地緣完美結合。整個6,000坪大基地在都市計畫區內絕無僅有，其大片綠地空間特性於市中心內再也無法複製。

【明緯建設跨足飯店業界 將飯店管理精神注入豐之谷】

在地建商明緯建設經營雙北地區已有30年的經驗，後跨足建築與飯店兩個業界，這次特別將飯店式管理精神注入「豐之谷」一案，於每一區設置獨立管理系統，再經由公共會館匯集管理監控，雙重保障讓住戶住得更安心。各區也擁有自己的健身房、交誼廳、閱覽室等公共設施，其中公共會館則規劃KTV與視聽中心，供住戶使用。

明緯建設還提供3年免費社區巴士接駁服務，汐止車站、汐科和Costco商圈皆有接駁地點。「豐之谷」更顧及住戶的五感體驗，在公設區域之中，均含有香氛氣息，讓人心曠神怡。社區內都屬於無火全電式建築，以儲熱式熱水器、IH爐取代瓦斯，安全更上一層樓。

【台北生活圈東西求平衡 汐止未來補漲空間大】

整個大台北生活圈周圍房價並不均衡，以新北市來說，西邊的板橋、新莊一代平均房價已漲至50~60萬以上，但東邊的汐止房價約在每坪42~45萬之間，「豐之谷」則還享有每坪40~42萬的甜蜜價，補漲的空間相當大，若未來捷運民生汐止線完成，則將帶來更大房市利多，想要趁房價低點入主森態宅的消費者，應盡早把握機會。