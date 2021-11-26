受惠疫情所帶來的需求暴增，加上塞港所衍伸的供應鏈瓶頸，台積電、航運股等題材相繼飆漲，然如今需求依然高漲、塞港也持續，兩者股價卻已經不見起色，航運更是自高檔跌逾6成，有網友好奇航運股重回200元、台積電站上679元前高，哪個比較難？底下網友幾乎一面倒，「航運200元是有世紀疫情加持，回200元真的得等下輩子，台積電679元拉個兩根就達陣，等產能開出就會動了」。

台積電自今年初攀上每股679元高點後，即在600元上下震盪起伏，此前8月中旬台積電傳出全製程漲價消息，引發市場一片熱議，不少外資調升對台積電股價預期，最高甚至給出每股1000元的目標價；此外，近期台積電宣布前進高雄、日本設廠的消息，也獲得多家外資力挺，更有美系外資一舉喊上1028元的目標價。然而，台積電並未受激勵，仍在600元附近徘徊，25日收平盤，以603元平盤價作收。

長榮、萬海、陽明第三季獲利皆優於市場預期，前三季EPS都有約30元上下，不過航運股從7月高點暴跌逾6成後，昔日榮光不再復返，即便運價仍維持在高檔，不低於第三季，但股價一直未受激勵，離高點仍有不小的距離。貨櫃三雄25日尾盤小漲約2%、3%，長榮收在124.5元，萬海收在157.5元，陽明收在114.5元。

1名網友在PTT股板發文，發現近日生技股合一都觸及到每股330元，讓他不禁看到希望，好奇航運有沒有機會破前高200元，但又覺得投資人近期對航運不感興趣，而台積電近期則是仍很有熱度，不過股價一直在掙扎，「航運200跟台積電679那個難？」。

貼文一出後，網友熱烈討論，多數網友認為台積電重回679元高點可能性較大，且不看好航運能夠站上200元，「GG回679只是早晚問題好嗎」、「GG679只是時間問題，海運等下一代吧」、「679輕鬆過好嗎，台積員工路過」、「認真回，台積679只是時間問題，慢則兩年」、「GG等廠陸續蓋完，遲早上679」、「航運回20比上200的機會大，台積679隨便就超過了」。

但也有部分水手仍看好航運再攻200元，「海運一定會再破200」、「航運過半年線的話要再衝200應該不難，台積等明年吧」、「問大戶要不要拉啊」、「航海的話，要看明年營收情況」。

事實上，美西塞港雖然仍在持續，供應瓶頸依舊，但加州長堤港港務局官員則證實，塞港的情況已經明顯改，尤其是在徵收貨櫃滯留費後，待卸貨櫃大幅降低33%，不過需要注意的是，碼頭公會日前拒絕資方續簽1年勞資協議的提議，加劇明年的罷工風險；陽明海運董座鄭貞茂24日坦言，塞港問題正在改善，但即將到來的定期薪資談判恐成最大變數，若談不攏，可能會引發罷工問題。