中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，以嬌小外貌加上極大反差的E罩杯傲人身材，今年2月才加入啦啦隊就迅速積攢高人氣，擄獲萬千男粉絲的心；林襄每每在IG曬出美照都能「震暈」一票網友，日前分享新衣穿搭照，下身失蹤大秀美腿，換姿勢更露到腿根處，網友一看超害羞，驚呼「沒穿褲子？」。

林襄被譽為新一代啦啦隊女神，除了在球場邊替球員加油外，她也積極耕耘演藝事業，不僅上節目還有發行個人寫真集，都獲得不錯成績；平時林襄也會透過社群和粉絲互動，分享生活近況或瑣事，23日她滿意地曬出冬天第一件毛衣，一連拍了好幾張照片，能看出她非常喜歡。

林襄穿新衣下身失蹤，網友超好奇是不是沒穿褲子。(圖/ 摘自林襄IG)

畫面中林襄頭頂粉紅色針織帽，臉上戴著墨鏡擺出俏皮的表情，身上穿著新購入的繽紛藍色毛衣，Oversize設計看起來下半身就像是沒穿，秀出她一雙誘人美腿；衣襬下方剛好在臀部，抬腿換姿勢時神秘領域若隱若現，性感尺度飆升。

林襄穿新衣可愛模樣，雖然上半身包緊緊，但下半身一樣很有料，網友紛紛湧入留言讚嘆，「這個腿太犯規了啊」、「沒穿褲子？」、「林襄的腿其實也滿讚的」、「哇，只有我在看到底有沒有穿褲子嗎」、「我也很滿意」、「穿太多了，討厭冬天」。