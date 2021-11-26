歐洲在台商務協會今發布「2022建議書」，國發會主委龔明鑫受邀出席代表政府接受建議書；歐洲商會在「2022年建議書」中，聚焦台灣能源轉型，並呼籲逐步鬆綁邊境管制；對於能源問題，國發會主委龔明鑫表示，明年將公布台灣2050淨零碳排的路徑草案，並提升相關應用技術、增加科技預算。

龔明鑫進一步指出，明年初將公布台灣2050淨零碳排的路徑草案，並對新技術進行同步討論，科技預算要大量投入，須編列詳細的預算及經費，以確實執行。

總統蔡英文在4月宣示淨零碳排的目標，行政院相當重視溫室氣體減量及氣候變遷調適工作，龔明鑫表示，相關機關已著手研擬淨零排放路徑評估及藍圖規劃，並進行「溫室氣體減量及管理法」的修法工作，期於2050年達成淨零碳排目標。

龔明鑫指出，歐盟9月16日發布「印太合作戰略」共同報告，首度明確納入台灣；上月政府組團赴歐考察的斯洛伐克、捷克、立陶宛等三國，積極尋求與台灣展開新的合作；現在正是台歐關係最緊密的時刻，擴大台歐合作的轉機正在發生。