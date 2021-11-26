台中人排爆一蘭，隊伍綿延數百公尺，遭網友稱真人版貪食蛇。(圖／台中大小事臉書)

一蘭拉麵在台中展店，引爆排隊熱潮，人潮綿延超過500公尺，也讓路過民眾看呆。就有網友忍不住詢問「天氣這麼冷，一堆人排一蘭到底在排什麼」，更稱日本人自己都不會排一蘭，台灣卻如此瘋狂，引起鄉民論戰，也釣出旅日台人還原真相。

一蘭拉麵在台中開二號店，選在台灣大道與朝富路口、七期秋紅谷公園對面展店，占地200坪、41席位，裝潢設計採日本淺草店的屋台風，但與台北店不同，並非24小時無休，不過個人用餐時間也無限制。開幕第一天就吸引大量人潮前往朝聖，排隊人龍一度延伸到秋紅谷內，被戲稱根本貪食蛇真人版。

許多鄉民也傻眼，紛紛留言：「這也太瘋了」、「去日本沒吃過嗎」、「排成這樣，不如賣車票去台北吃順便觀光」、「現在不能出國，這種店的生意會翻好幾倍」、「台灣人窮得只剩下時間」，更有人搖頭：「一蘭要排隊，不知道日本人看到怎麼想」、「日本人根本沒在排一蘭的」。

對此有旅居日本的鄉民回應，表示在日本吃一蘭的確不怎麼需要排隊，除非是用餐巔峰時刻，但也沒到都沒人吃那麼誇張，因為就跟台灣吃雞肉飯、自助餐雷同，用餐時刻人自然會多，加上日本拉麵店選像實在太多，所以不會特別去排。