每人購屋考量的重點皆不盡相同，近年則越來越多人追求靜謐的居住環境。位居淡海新市鎮新市一路上的「新市二丁目」，就是環境清幽的靜巷住宅，且鄰近淡海輕軌濱海沙崙站及家樂福商圈，因此可同時享有安靜的居住環境及絕佳生活機能。此外，2-3房的高坪效房型規劃，格局單純精美，深受首購族青睞。

起初，政府為了緩解台北都會區中心都市成長的壓力，陸續由市中心往外開發，淡海新市鎮即是開發計畫之一，而隨著淡海輕軌的興建，綠山線及藍海線的通車，多了交通利多條件，許多建商將眼光投至淡海，進而帶動了經濟發展及人潮。

新市鎮核心地段【新市二丁目】輕軌濱海沙崙站散步5分鐘，輕鬆就到3大商圈！隨著新民隧道完工通車、未來淡江大橋聯外起點近在家門口，交通動線多元超便利。(圖/業者提供)

「新市二丁目」就位在淡水區新市一路一段上，隔一條街就是淡海新市鎮最熱鬧的家樂福商圈，這裡為最早開發的舊市區，商場林立、人潮活躍，而且街廓分明，隱身在靜巷中的建案無任何噪音干擾，依舊可享幽靜的居住環境。

此外，交通條件也十分良好，步行5分鐘即可到達淡海輕軌V09濱海沙崙站、美麗新影城及生態公園，無論是娛樂、休憩等需求，只要散步皆能滿足，生活機能完善；未來淡江大橋連外道路起點─新民隧道，距【新市二丁目】不到2分鐘。未來連結完工後只要5分鐘輕鬆上淡江大橋，淡江大橋並可連接台64、61線，無論出國或工作，30分鐘速抵桃園機場、雙北重要市心，跟上交通發展節奏，淡水未來交通比想像更暢快！

新市一路百米香榭林蔭，最浪漫的城市風景，在【新市二丁目】每天回家的路上…. (圖/業者提供)

最讓人津津樂道的是「新市二丁目」的房型規劃，分別為26坪2房2衛2廳、32坪3房2衛2廳、36坪3房2衛2廳，皆有1衛開窗，格局方正，空間規劃地淋漓盡致，以小坪數來說十分罕見，因此吸引不少首購、首換族預約看屋。

建案為地上11層、地下5層；共有116戶，110戶住家、6戶店家；一層5戶住家、1電梯；平面車位共125個，機車與汽車出入口獨立，提升出入安全；公設則有接待大廳、健身房及閱覽室，門口、中庭各一個花園，規劃單純且能夠降低不使用率的空間浪費。

【新市二丁目】32坪輕奢三房2衛2廳，小家庭最愛，生活感最高！吸引不少首購、首換族預約看屋。(圖/業者提供)

想要同時享有生活機能與清幽的居住環境，對於現今來說可遇不可求，但「新市二丁目」為靜巷住宅又鄰近生態公園，更與繁華的家樂福商圈僅有一條街之隔，再加上罕見的小坪數高坪效格局，讓你到裡到外都住得「舒適」！

【新市二丁目】

輕軌濱海沙崙站5分鐘│25-36坪│美麗靚化

接待會館：淡水區新市一路一段＆沙崙路一段口

賞屋專線：02-86316789

官方[email protected]帳號ID：@883sufjg