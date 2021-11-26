由豐邑機構與海悅國際共同舉辦的「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」，於11/19宣布評選結果，入圍的8名參賽作品各有千秋，分數均在伯仲之間。設計師廖薇亦憑藉獨特設計風格，在室內增添收納巧思，將空間量體做線性延伸，展現漸進式空間感，受到評審青睞，一舉拿下首獎。

【評審團隊陣容堅強 注重創意、切題、美感三大面向】

「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」評審團隊陣容一字排開，每一位都是資歷輝煌的業界翹楚，除了具豐富營造經驗的豐邑機構總經理邱崇喆外，更特別邀請中國民國室內設計協會理事長趙璽、台中市室內設計同業公會理事長李仲立，以及中華民國室內裝修專業技術人員學會理事長陳文亮共同評選，評分標準則著眼「創意表現」、「切合主題」、「美感表達」三大面向。

有鑑於房價攀升，為控制總價以符合市場接受度，近期建案坪數有縮小趨勢，「2021 SPACE DESIGN 空間設計大賽」即以19坪、25坪，4米4挑高格局為命題，邀請全台室內設計界人士與團隊參賽，期待設計師在有限空間內，發揮室內最大坪效。參與海選的作品超過50件，歷經兩個月初審、複審，於11/19在台中豐邑MOXY酒店宣布評選結果，而8位設計師的作品也將在豐邑機構「浩瀚湖濱城」接待中心展出。

豐邑機構-浩瀚開發在台中東區推出複合型商辦建案「浩瀚湖濱城」。(圖/業者提供)

【後疫情時代上班新型態 複合式商辦空間滿足需求】

隨著產業轉型，不少企業的辦公室已從過去的「廠辦合一」模式改變，取而代之的是兼顧員工辦公與客戶洽談的「第二辦公場域」。根據「信義全球資產月報」針對2021年第一、第二季商辦統計調查顯示，商用不動產情勢樂觀，即使台中近年來商用空間租金升高，空置率仍較去年同期低。

因此，在辦公室需求量大增的情況下，加上位於交通便捷的區域核心地段，造成複合式規劃的新型商辦崛起，新型商辦在人口密度、進出控管、空氣品質等均有妥善規劃，未來將成企業新寵兒。

這波疫情除了讓WFH辦公模式更加普及外，也催生出不少新創公司，對於業者與SOHO族來說，複合式小型商辦可以單獨辦公、也能洽商會談，十分符合他們的需求。

浩瀚湖濱城位在台中市東區，鄰近三井LaLaport，交通與生活機能均十分便利。(圖/業者提供)

【台中發展後勢看漲 豐邑機構於東區推新型商辦建案「浩瀚湖濱城」】

台中市人口持續增加，多項大型建設陸續推動，使得生活機能日趨完善，以台中東區為例，有600億挹注的車站計畫、捷運藍線B20等公共政策，以及現有熱鬧商圈秀泰影城、大魯閣新時代購物中心，再加上興建中的三井LaLaport，三大商圈將形成經貿熱區。

新型態商辦除了位置須在中心商業區，內部空間設計則應保持高坪效、高彈性運用等特性。(圖/業者提供)

深耕台中多年，熟悉區域生態的「豐邑機構-浩瀚開發」於東區推出新型態商辦建案「浩瀚湖濱城」，其位置處於三井LaLaport第一排，無論是通往各地、接待客戶均十分便利。該案也鄰近大片綠地空間，享湖畔視野，生活機能滿分，交通便捷，成為設置商辦的絕佳場所。

挑高4米4的複合型商辦空間，深受中小企業業主喜愛。(圖/業者提供)

【浩瀚湖濱城室內挑高4米4 複合型商辦空間受歡迎】

「浩瀚湖濱城」打造複合型商業空間，其小坪數規劃、挑高４米４室內空間等特性，使得產品獨特性與彈性運用程度相當高，無論是作為中小企業辦公室或個人工作室均相當適合，因此吸引許多置產族搶先預約了解，也讓該案在這波推案熱潮中脫穎而出。

以目前東區住家租金行情居高不下，企業尋找辦公室的難度提升，擁有「一湖二捷三商場」優勢的「浩瀚湖濱城」，是區域內極為稀有的商辦產品，預計將掀起銷售風潮。