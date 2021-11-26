陳嘉樺（Ella）25日出席公益記者會。近來大S、汪小菲離婚，備受關注，而Ella當年受邀赴海南三亞參與大S跟汪小菲世紀婚禮，Ella昨坦言聽聞大S離婚，心情驚訝，因為一開始感覺像是鬧脾氣，現在雙方發表聲明，就是深思熟慮才會做決定，她送上祝福，「不需要去否定過往相處，那都是真實存在。」

Ella近年私下鮮少與大S聚會，最近也沒有特別傳訊關心，「現在不過度關心，就是最好的關心」。Ella與老公賴斯翔明年將迎來結婚10年，育有1子「勁寶」，一家三口感情甜蜜，她自認不是婚姻專家，每對夫妻都有屬於自己相處模式，Ella與老公有爭執，2人一定都會溝通處理，雙方也都曾主動低頭道歉，更絕對不會在兒子面前吵架，「未來怎麼樣就是未來再說，現在就是珍惜」。

他們在兒子的教養上，理念相同，私下也會常在兒子面前恩愛放閃，藉此想讓兒子感受到滿滿父母的愛及家庭溫暖，Ella直誇快5歲兒子表達能力很好，行為像是個小大人，每天被兒子逗得笑開懷，她笑虧：「勁寶真的很寶。」

S.H.E先前私下合體出遊，Ella昨透露田馥甄最近膝蓋不舒服，因為之前爬山負重太重，導致膝蓋受傷，近期正在休養中，Ella特地送上保護膝蓋的恢復套，田馥甄相當感動，Ella不改幽默笑回：「妳看起來很可憐。」至於S.H.E有機會公開合體？Ella直說：「隨緣，不要抱太大期待就不會失望，看一個時機緣分。」