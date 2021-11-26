金曲新人壞特?te特色慵懶嗓音、唱作俱佳的才氣，近來獲蘇格蘭威士忌廠商 「仕高利達」相中， 這次以近百萬數字酬勞接下人生首支廣告代言，壞特?te搶先在農曆年前賺了個大紅包，加上又是讓酒品項目，讓她樂得直呼：「感覺收到超棒的耶誕禮物。」

她透露從得完金曲獎後因為工作一路馬不停蹄到農曆年前，光這最近三個月就接下超過30個大小活動邀約，讓她都沒時間找工作人員慶祝，這次接下酒商廣告曲的合作邀約，讓壞特決定想在農曆年前舉辦一個豪華尾牙慶功宴款帶辛苦的工作的人員，她笑說：「這個尾牙唯一的飲料當然就是仕高利達威士忌啦！要開威士忌慶祝。」

被問到到自己的酒量及酒品，壞特?te自認在女生中應該算「還不錯」，她笑說：「我喝了之後會變的話很多，不過我原本平常沒喝酒時就很愛講話，幾杯黃湯下肚後，話更多了，大家都會覺得我嘰嘰喳喳地很像小麻雀。」壞特?te還自曝酒醉後出糗：「有一次喝醉去麥當勞點餐，結果竟然對店員說要點 肉粽和貢丸湯。」

壞特?te這次與呂士軒的合作，首次合作的兩人火花四射，由於兩人都是新竹人「同鄉」，在創作過程 中更是默契十足，從Demo 出來到製作、編曲及成品完成竟然只花了14天的，可說在極短時間燃 燒兩人的創作能量，兩人更與同為新竹人的呂薔組成「新竹幫」，三人還曾經私約到呂士軒家裡 做音樂研討會，壞特?te笑說：「呂士軒的廚藝超好，麻油雞甚麼菜都會煮，我們都叫他士軒大廚 。」