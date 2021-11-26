現在許多建案大樓都有如游泳池、健身房等公設，幾乎都有高達約30%的公設比，有網友近日看房發現，高雄的公設比相較其他縣市，還要高出許多，都36%起跳，難以想像1間千萬房，有360萬都在買公設。

1名網友《mobile01》發文，自己前陣子在看台南、高雄兩地的房屋，平時也有看一些房地產頻道，發現高雄房屋的公設比特別的高，相較台灣其他縣市都要高很多，不少建案都36%起跳，疑惑為什麼會這樣？「實在很難想像一間1000萬的房子，將近360萬都在買公設」。

貼文曝光後，底下網友討論熱烈，有網友分享自己看到的案例，「沒錯，最近看仁武那邊的預售屋，將近37%」、「台南也一樣，上次看二空的預售案，公設比也是35％，公設只給個健身房跟閱讀室」、「20多年前，我在高雄置產大樓時，我也覺得奇怪，怎麼高雄的預售屋店面，公設比高達37%」。

有內行網友解說，「公設比就是看基地大小而已，基地越小一樣要塞樓梯走道那些東西，基地大戶數多，一樣公設比當然就可以弄出一堆健身房、KTV、圖書室，老實說，這問題查一查就有，說要灌水的有看到是能灌到什麼地方去嗎」、「不要以為有這些豪華公設，公設比就會高，跟你基地大小有關」、「小基地、低戶數加上越來越嚴格的消防法規造成，基地面積不大，總戶數就衝不高，戶數衝不高，但是依法規設置的公共設施還是一樣多，在總戶數（分母）不高的情況之下，公設比自然高」。

根據591新建案統計全台近2千個新建案，其中有高達8成公設比落在30%至35%區間；細分各縣市公設比，又以高雄平均35%最高，台北市34%次之，台中33.1%緊追在後。