最近中共拍攝以抗美援朝為主題的電影《長津湖》受到大量宣傳與議論，在大陸觀眾的熱烈支持下，其票房已超越《戰狼2》創下大陸國產電影記錄，達到57億人民幣（台幣248億元）。不過《長津湖》電影仍有部份情節安排造成一些爭議，尤其以毛澤東大兒子毛岸英被美軍炸死敘事招來最多爭論。這段細節原本也在中共黨史上有些疑點，卻因涉及毛岸英這位既是毛澤東兒子又是戰場犧牲的「英烈」而顯得格外敏感，電影中這段情節的描述想必讓編劇很傷腦筋。

毛岸英是毛澤東首任妻子楊開慧所生3子中的長子，毛澤東早年參加革命，楊開慧帶著3個兒子則是顛沛流離，么兒毛岸龍因病早夭，楊開慧死後，毛岸英（右）與毛岸青還過了一段流浪的苦子。（圖／網路）

毛岸英是毛澤東首任妻子楊開慧所生3子中的長子，毛澤東早年參加革命，楊開慧帶著3個兒子則是顛沛流離，楊開慧被殺後3個孩子，過了一段流浪的苦子，3子毛岸龍因此得病早夭，2子毛岸青被打到腦部受傷，最後被黨內同志找到送往莫斯科生活。毛岸英長大後進入蘇聯一所士官學校及軍事學院學習，曾參加過蘇聯衛國戰爭抵抗納粹入侵。後來在1946年返回中國，中共建國那年結婚，在北京一家機器廠工作。毛澤東由於參加革命一直未能照顧到兒子，對2個兒子因他受苦有深切的自責。毛岸英個性謙和，也深受毛澤東喜愛。

毛岸英自幼在蘇聯長大，進入蘇聯軍校就讀，曾參加過蘇聯衛國戰爭抵抗納粹入侵。1946年返回中國，於1949年結婚，隔年參加抗美援朝才剛開始就遭轟炸犧牲了性命。（圖／網路）

中共1950年發起「抗美援朝」時，毛澤東鼓勵他參加，雖然志願軍總司令彭德懷百般不願意，最後拗不過毛澤東父子，同意讓毛岸英在司令部裡擔任俄文翻譯兼機要秘書。不料在抵達朝鮮戰場沒多久的11月25日，毛岸英在司令部的作戰室內被美軍的凝固汽油彈炸死，年僅28歲。毛岸英死訊傳來，毛澤東表面鎮靜，實則內心極為傷痛。許多人認為毛岸英的死對毛澤東有很大的改變，甚至於影響了中共後來的政治局勢發展；還有很多人認為，抗美援朝志願軍總司令、長征路上救過毛澤東一命的彭德懷最後被毛澤東鬥倒，在文革時期遭到嚴酷批鬥，也與未能照顧好毛岸英使其喪命有關。

中共1950年發起「抗美援朝」時，毛澤東鼓勵毛岸英參加，志願軍總司令彭德懷百般不願意，最後拗不過毛澤東父子，才同意讓毛岸英在司令部裡擔任俄文翻譯兼秘書。圖為抗美援朝大軍越過邊界進入北韓。（圖／網路）

毛岸英死於美軍轟炸後，志願軍司令部立即發電報通知，其壯烈犧牲的事實並無疑義，有疑義並引發爭議的其實是件小事，但做為中共領導人的兒子，只要是涉及政治的就沒有小事。當時的情況是事先已獲知美軍將進行轟炸，志願軍司令部人員一早便進入防空洞躲避。依司令部電文記錄，美軍4架軍機轟炸時毛岸英與其他3人匆忙逃離司令部作戰室的小木屋，並未受傷，美軍轟炸一輪後遠離，他們4人再返回木屋，不料美軍再來一波又炸了一遍，這次汽油彈命中木屋，4人當中有2人及時逃出，毛岸英與另一名為高瑞欣的參謀遇難。

毛岸英死於美軍轟炸後，志願軍司令部立即發電報通知毛澤東。圖為當時電文稿。（圖／網路）

而其中爭議點在於：毛岸英與其他幾人跑出木屋後，為何回頭返回木屋？在電影《長津湖》內的安排是毛岸英與另3位參謀逃出木屋後又返回，是為了取走對作戰極為重要的大尺寸地圖，這個說法有些人質疑，因為地圖雖然重要，仍可以重新製作，如果是重要到無可替代的物品，先前司令部其他人在早上7時進入防空洞掩蔽時應該會帶走。因此近期網上討論這段情節時，也有不少網民對此情節表示質疑。

電影《長津湖》安排的劇情是毛岸英為取回地圖而重返作戰部木屋，因此遭美軍汽油彈炸死。此一劇情也遭到不少批評。（圖／電影《長津湖》）

更早之前曾有人發表文章記述毛岸英返回木屋的原因，聲稱毛岸英因為尚未吃早飯，自行在司令部內拿了雞蛋與米飯至木屋內做蛋炒飯，此一「做蛋炒飯」的推論現在看來沒什麼問題，但是許多人認為，當時北韓戰場前線物資極缺，雞蛋是稀罕的物資，毛岸英做為一位年輕參謀能開小灶自製蛋炒飯，有使用特權的嫌疑。也因此「蛋炒飯」理論雖然引述了當時一些同袍們的片斷記憶，仍有很多人拒絕相信，並因此在媒體上引爆論戰。

1950年10月毛岸英（後排左二）赴北韓前在丹東和戰友合影。（圖／網路）

引述史料與口述的不同，自然會拼湊出不同的事件圖像。據台灣旅美軍事專家梅復興匯集相關史料後指出，美軍偵察機發現木屋並經回報與評估後，決定隔日進行轟炸，當時志願軍也發現偵察機前來偵察，司令部此下令翌日提早在清晨4時開飯，並在7點前進入防空洞躲避。但毛岸英因為起得較晚未趕上用餐，遂從彭德懷床下取了北韓方致贈的雞蛋，前往木屋製作炒飯，同時煮了據說是高崗送給他的咖啡。約11時首波美軍戰機到來時，當時本屋內有4人，決定其中一人留下值班，毛岸英與另2名參謀前往防空洞，但美軍軍機此波並未轟炸，軍機飛越後可能是毛岸英想起屋內煮咖啡爐火仍在，擔心引發火災，因而單獨調頭返回木屋打算撲滅爐火，不料美軍軍機折返進行轟炸，汽油彈直接命中木屋，毛岸英因而遇難。

毛岸英死訊傳來，毛澤東表面鎮靜，實則內心極為傷痛。許多人認為毛岸英的死對毛澤東有很大的改變，甚至於影響了中共後來的政治局勢發展。圖為毛澤東與毛岸英。（圖／網路）

許多史料都依靠當事人的口述與回憶，當中也會有一些出入。不論毛岸英返回木屋是為了地圖、炒飯或者是咖啡，都不能改變他是在作戰前線犧牲的事實。只是事件既然牽涉到政治人物，在政治上就經常得營造出公正無私與英明果斷的神性，摻不得一絲人性與本能。毛岸英犧牲前到底在做什麼，也常被一些不同政治立場的人拿來藉題發揮，連《長津湖》這部受到追捧的電影，劇中毛岸英犧牲的情節安排也引來批評，顯見我們把政治人物神化的問題的確很難解決。