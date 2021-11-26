俄羅斯數家新聞通訊社報導，位於西伯利亞克麥洛伏（Kemerovo）地區貝洛沃鎮（Belovo）附近的Listvyazhnaya煤礦場今天發生事故，據信已造成52人罹難，含6名救難人員。

塔斯社（TASS）引述當地緊急事務單位消息人士報導：「根據初步資訊，礦坑內無人生還。」

塔斯社、國際傳真社（Interfax）、俄羅斯新聞社（RIA Novosti）都報導有52人死亡。塔斯社與俄羅斯新聞社並表示，死者包含6名救難人員。

官員稍早通報至少有11名礦工、3名救難人員死亡，另有35人下落不明。

發生事故的礦坑今天稍早濃煙密布，當時坑內有285人。

救難人員雖啟動搜救，但任務隨後喊停，官員表示礦坑有爆炸威脅。

調查重大案件的調查委員會（Investigative Committee）已就是否違反安全規定致人死亡，展開刑事調查。（譯者：楊昭彥）1101126