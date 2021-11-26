美眾議員絲拉金推特寫到，訪台消息傳出後 陸使館要求取消行程。（圖取自Elissa Slotkin 推特）

美國聯邦眾議員訪團25日晚間搭乘行政專機抵台訪團成員，據悉訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見。然消息傳出後，眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）稍早推文表示，訪台消息傳出後，其辦公室收到來自中國大陸大使館的訊息，要求她取消旅行。

美國聯邦眾議員高野（Mark Takano D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin D-MI）、歐瑞德（Colin Allred D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs D-CA）及梅絲（Nancy Mace R-SC）偕國會幕僚共17人，今晚搭乘美國行政專機訪問我國。高野眾議員訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見。外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。

對於美國聯邦眾議員訪團抵台，總統府發言人張惇涵指出，訪團成員涵蓋民主、共和兩黨眾議員，皆積極支持台灣的國際參與，盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題，能有深度交流。

然美眾議員訪台消息披露後，絲拉金在個人推特中寫到說，訪台消息傳出後，其辦公室收到來自中國大陸大使館的訊息，要求她取消旅行。

事實上，美國參議院11月初提出2項支持台灣軍事相關法案後，加上有美國眾議員訪台，此舉外界視為台美關係加溫，然大陸國防部發言人譚克非則對此事表示堅決反對和強烈譴責，強調美方行動粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國領土主權，嚴重威脅台海地區和平穩定。他正告美方立即停止挑釁行徑，並警告民進黨當局不要誤判形勢，否則只會把台灣帶入深重災難。