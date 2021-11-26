智利今天宣布將開始對3歲以上孩童施打COVID-19疫苗，公共衛生研究所表示，新一批孩童將施打已給6至15歲孩童打過的中國CoronaVac疫苗（科興疫苗）。

至於16至18歲民眾，智利則是讓他們接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

智利公共衛生研究所（Public Health Institute）表示，當局決定使用不同疫苗的根據為，中國研究顯示，CoronaVac疫苗在年紀較長的孩童族群中不良反應發生率較高。

智利如今加入委內瑞拉、哥倫比亞、阿根廷的行列，開始替3歲以上孩童接種COVID-19疫苗。

尼加拉瓜與古巴則是讓兩歲孩童也施打疫苗。

另外，歐洲也將開始對較年幼的孩童接種。歐盟藥品管理局（EMA）今天批准5到11歲兒童施打輝瑞疫苗。

根據官方數據，智利累計約175萬人曾感染COVID-19、3萬8000人病故。