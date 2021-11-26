台中第二選區立委補選，國民黨派出前立委顏寬恒參選後，面對各項攻擊，尤以資深媒體人周玉蔻攻勢最猛烈。資深媒體人單厚之表示，民進黨大家都打得很爽，甚至有人跟著周玉蔻一起打，但聽地方上講，覺得好像有「打過頭」。

針對這樣猛打顏家，單厚之25日在政論節目《新聞面對面》中表示，到底將來正規軍回來，還找不找得回這個戰場？他分析，選舉有兩種，一種是選赢，一種是選爽的，民進黨大家都打得很爽，補選會不會赢不知道，大家都在講林靜儀有沒有被邊緣化 或有沒有被喧賓奪主，或者說會不會變成「支持林靜儀就是支持周玉蔻」，這些疑慮都跑出來了；大家現在回頭問一下，林靜儀的政見是什麼，大家有人記得嗎？你打到林靜儀政見出不來，沒有人知道林靜儀到底要來幹什麼？林靜儀的個人特質是什麼，也看不出來，林靜儀完全沒有機會去突顯這些東西。

單厚之接著表示，大家全部都在檢驗顏家，現在不是最瞭解當地的這一區選戰的人，去決定補選這件事情，而是大家都跟著周玉蔻一起打，反正周玉蔻打哪裡，他們都打哪裡，周玉蔻指到哪裡，然後大家打什麼，至於有沒有幫助到林靜儀不知道，但一定幫助到自己，不管是媒體也好、還是民進黨的政治人物也好，反正是「我不湊這個熱鬧，我就沒有聲量」，就變成打到一個很弔詭的狀況。

單厚之認為，從一些地方民調顯示，一直都有打過頭的聲音，就是地方在講，民進黨要等公投之後，才會真的出手，民進黨現在的重兵放在公投，可是到時你還撿不撿得回那個戰場。

單厚之指出，對他們地方來講，顏家選這麼多次，所以今天來講，顏家狀況大家都知道，喜歡早就喜歡，不喜歡早就不喜歡了，目前這樣打是能影響多少？聽地方上講「並沒有」；他們說最近顏家的狀況有回升，他們也覺得好像打過頭。單厚之總結，目前的打法有沒有把顏家打到死？「看來是沒有」。