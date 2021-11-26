女友展現7秒剝蝦神技，讓男網友大傻眼，驚覺自己被騙了7年。（圖／翻攝自爆怨2公社）

另一半主動幫忙剝蝦是浪漫又體貼的表現，一名男網友透露，自己過去7年來總是會替女友剝蝦，直到最近手受傷，改由女友擔起剝蝦的「重責大任」，也才讓他驚覺自己被套路了。只見原PO女友只用了短短7秒鐘，就完美將蝦子「皮肉分離」，甚至連髒髒的腸泥都完整拔出，療癒畫面吸引上萬人朝聖，引起網友熱議。

一名男網友日前在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，在交往初期出去吃飯，看到女友剝蝦的方式很生澀，讓他男友力爆發直說「妳放著，我來剝就好！」直到今天他們外出用餐，因為他的手受傷，所以換成女友幫忙剝蝦，讓他驚訝到說不出話來。

男網友分享女友神級剝蝦手法，影片中可見，原PO的女友先是迅速轉動蝦頭，接著便拉開蝦子背部的殼，接著再將完整的蝦肉取出來，同時也將腸泥給拔了出來，剝一隻蝦只要7秒鐘，行雲流水的技法，完美將蝦肉與蝦殼分離，且確保兩者都是完整的。

男網友透露，女友看到驚訝不已的他，竟然直接吐槽說「你忘了我家以前是做養殖業的？」讓他當下傻眼大嘆「草枝擺！林北就這樣剝了7年的蝦？」

貼文吸引上萬人朝聖，引起網友討論，「好厲害的剝蝦技術」、「一直repeat，連蝦腸都直接拉出，超強」、「把蝦子的排泄物也剝下來了」、「剝得好漂亮」、「其實她一直靜靜的看著你裝B」、「那個扭頭的巧勁，專業手法」、「這也太強了吧！」也有人開玩笑說，女友的套路好深啊！只能說很多女生「婚前總說擰不開瓶蓋，婚後輕而易舉可以掀翻你的天靈蓋」。