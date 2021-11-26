女星林依晨昨日產後復出為Jo Malone London耶誕樹點燈，擔綱品牌之友的她，一襲金色洋裝展現好身材，她說，孕期胖了11公斤，現在身上還是有一些肉，不過已經做好復出準備，戲劇作品明年春天登場，她也透漏，除了迎來新生兒，她也在疫情期間寫書，她也請大家期待她的書寶寶。
林依晨除了產受復出受到矚目，也迎來她跟老公相愛10週年，她說會選擇Jo Malone London禮盒送給老公，香氛會選擇另一半最愛的木質調，至於她自己，她說，光是看到品牌奶油色提袋就很心動，特別是耶誕限定的禮盒包裝很精緻，讓她想要通通打包，至於新手媽媽身份，她笑說，還在適應學習，女兒就是最好的禮物跟驚喜。
複合式香氛專櫃CYRANO席哈諾引進蘇丹王室「AMOUAGE」，帶來最奢華之作的「登峰造極系列」，其香水香精油佔比從45％到56％，保留原有的馥郁氣韻卻更顯輕盈親膚，歲末年終也同步推出禮盒，夜之星年度限定典藏禮盒也受到許多香氛迷爭相收藏。
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