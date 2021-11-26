Jo Malone London星光聖誕系列苦橙香水 100ml ，5450元。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London星光聖誕系列苦橙香水 100ml ，5450元。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London星光柑橘與蜂蜜香水100ml，5450元。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London星光柑橘與蜂蜜香水100ml，5450元。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London星光聖誕凝霜櫻桃香氛工藝蠟燭 200g，2700元。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London星光聖誕凝霜櫻桃香氛工藝蠟燭 200g，2700元。（Jo Malone London提供）
AMOUAGE登峰造極系列形象圖。（席哈諾提供）
AMOUAGE登峰造極系列形象圖。（席哈諾提供）
AMOUAGE冬夜之星，金牛座年度限定典藏禮盒 10ml×3 ，5800元。（席哈諾提供）
AMOUAGE冬夜之星，金牛座年度限定典藏禮盒 10ml×3 ，5800元。（席哈諾提供）

女星林依晨昨日產後復出為Jo Malone London耶誕樹點燈，擔綱品牌之友的她，一襲金色洋裝展現好身材，她說，孕期胖了11公斤，現在身上還是有一些肉，不過已經做好復出準備，戲劇作品明年春天登場，她也透漏，除了迎來新生兒，她也在疫情期間寫書，她也請大家期待她的書寶寶。

林依晨除了產受復出受到矚目，也迎來她跟老公相愛10週年，她說會選擇Jo Malone London禮盒送給老公，香氛會選擇另一半最愛的木質調，至於她自己，她說，光是看到品牌奶油色提袋就很心動，特別是耶誕限定的禮盒包裝很精緻，讓她想要通通打包，至於新手媽媽身份，她笑說，還在適應學習，女兒就是最好的禮物跟驚喜。

複合式香氛專櫃CYRANO席哈諾引進蘇丹王室「AMOUAGE」，帶來最奢華之作的「登峰造極系列」，其香水香精油佔比從45％到56％，保留原有的馥郁氣韻卻更顯輕盈親膚，歲末年終也同步推出禮盒，夜之星年度限定典藏禮盒也受到許多香氛迷爭相收藏。

林依晨產後復出 送禮首選木質香
耶誕香氛溫馨療癒 搶贈禮商機
少年隊推「歡樂馬術體驗營」 帶青少年近距離接觸馬匹
國民黨推出三款文創小物 慶祝127周年黨慶
#禮盒 #林依晨 #她說 #香氛 #產後復出