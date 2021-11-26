《美股》感恩節 美股休市 07:442021/11/26 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四（11月26日）為美國感恩節，美股休市一天，周五提前於美東時間下午1點收盤。 海外陸股基金績效 三年最差 高價股落馬 台股剩十千金 美新實體清單 12家中企入列 美企獲利旺 傑富瑞喊標普攻5千點 #美股休市 #美股 #感恩節 #美國感恩節 #美東時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布局科技多重資產 雲上淘金 04:102021/11/26 投資理財 亞股題材簇擁 科技股帶勁 04:102021/11/26 投資理財 台新：陸政策挺 三大新經濟漲相佳 04:102021/11/26 產業特刊 凱基證獨家承銷 台虹ECB超額認購逾三倍 04:102021/11/26 證券．權證 美國防部雲端大單 邀四大廠分食 04:102021/11/26 全球財經 法人捧 貨櫃三雄順風而起 04:102021/11/26 證券．權證 美列黑名單 高價IC設計、IP廠受波及 04:102021/11/26 證券．權證 凱基證三合一開戶 e化加速 04:102021/11/26 產業特刊 替代役男接種高端轉機遭拒 聯航：打認證疫苗才能赴美 04:102021/11/26 生活新聞 財經熱門新聞 台積電vs航運股 重回巔峰哪個難？網一面倒選它：等下輩子 - 財經 都因2字！台積電大客戶傳跳槽三星3奈米 爆背後盤算 - 財經 嚮往鄉野生活！美女主播想搬到台東 一查房價夢碎：飆破2千萬 - 財經 Fed最新會議紀錄「放鷹」 美擬提前結束QE - 財經要聞 - 工商時報 富邦金 明年股利 挑戰5元新高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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