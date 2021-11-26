靶材大廠光洋科(1785)經營權風波爭議四起，針對台鋼派指控馬堅勇發信全體員工、要求組成收取委託書小組，金管會對此表示，公司依法不可參與徵求行為，已請集保結算所對此進行查核瞭解，集保亦已要求光洋科股務單位向公司轉達須遵守相關規定。

光洋科公司派與大股東台鋼爆發經營權之爭，11月5日董事會撤換董事長馬堅勇、由台鋼董事長王炯棻接任，但2人皆聲稱自己為公司董事長，雙方並宣布分別在12月24、27日召開股臨會，並相互聲請暫時狀態處分、禁止對方召開股臨會。

台鋼派25日出示LINE對話截圖，指控馬堅勇發信給光洋科全體員工、要求組成收取委託書小組，但光洋科並非股務代理機構或徵求人，認為馬堅勇完全無視公司治理狂踩紅線，要求員工非法徵求股臨會委託書，呼籲主管機關不應漠視。

對此，證期局副局長郭佳君表示，依照委託書相關規定，合法徵求人若要徵求委託書，需在股臨會開會23天前，將相關委託書徵求書面資料送至公司後才能進行徵求。以光洋科召開股臨會時間推算，合格徵求人最早要在30日前將書面資料送至公司後才能進行。

郭佳君指出，光洋科公司依規定不能參與徵求行為，若馬堅勇為合格徵求人、欲委託公司員工代為徵求，員工也不能利用上班時間進行徵求。郭佳君強調「公司不能參與徵求行為」，已請集保結算所進行查核瞭解，集保亦已要求光洋科股務單位轉達「須遵守相關規定」。