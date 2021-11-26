農委會主委陳吉仲23日受訪稱，萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物，「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。此言論引起撻伐，民眾黨公關長吳怡萱指出，經濟部部長王美花24日擔任公投意見發表會「反萊豬」案反方時，說出「美國捐贈莫德納疫苗時大家都很感恩」，此話可謂蔡政府「新力作」，官員說出這種話讓人民「真的會吐血」。

吳怡萱25日在臉書發文表示，王美花說「美國捐贈莫德納疫苗時大家都很感恩」，這句話讓她不禁想反問：「所以我們現在不只進口萊豬，還要心存感恩？」

吳怡萱直言，王美花這句話，是在陳吉仲錯誤將豬使用萊劑比擬人類吃保健食品後，又一新力作。吳痛批，拿萊豬類比莫德納？讓她懷疑自己到底有沒有聽錯？美國捐贈莫德納跟開放萊豬進口是可以比的嗎？從這次公投中大家看見民進黨官員們荒腔走板至極，不當類比、亂帶風向、偷換概念。

針對王美花的話，吳怡萱強調，今年初各縣市地方政府制定地方自治條例，不得檢出有乙型受體素，被行政院函告無效，不知這件事大家是否還記得。吳認為，政府這種行為就是想碾壓式的開放，尤其再看到政府官員在檯面上說的話，「真的會吐血」。