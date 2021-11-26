美光科技與聯電今(26日)宣布達成全球和解協議，雙方都會撤回訴訟，而聯電將會向美光科技一次支付和解金，但是金額部分則尚未做出相關透露，聯電也在聲明中強調，雙方並將共創商業合作機會。

根據聯電官網新聞稿指出，美光科技與聯電今宣布達成全球和解協議，雙方將會撤回向對方所提出的訴訟，同時聯電將向美光一次支付金額保密的和解。不過，確切的和解金金額則未向外界透露。

美光從2017年開始就因前員工涉嫌竊密跳槽聯電在台美兩地提起訴訟，隔年台中地檢署與美國雙雙起訴聯電與涉嫌竊密的員工，去年10月聯電向美國司法部認罪，願意被罰新台幣17億並協助調查，今雙方宣布全球和解，由聯電向美光支付和解金。

聯電聲明表示，美光科技為創新記憶體和儲存空間解決方案的業界領導者，擁有超過40年的技術引領與創新經驗及總數超過47,000件的全球專利，積極大幅投資於先進研發及製造。美光科技持續推動對於數據經濟至關重要的各項創新，而智慧財產權的保護則是美光科技賴以保持競爭力的重要基石。

聯華電子為半導體晶圓專工業的全球領導者之一，專注於邏輯及特殊技術，為跨越電子行業的各項主要應用提供高品質的晶圓製造服務。聯電現共有十二座晶圓廠，月產能總計約80萬片八吋約當晶圓。在各領域提供具有競爭力之產品及服務之際，聯電將持續落實並優化有關營業秘密之保護與防免的政策與措施。