清潔劑原料大廠和桐化學公司前董事長兼總經理楊猷傑，涉嫌利用公司授權機會，無故放寬客戶收款條件、給付高額佣金，導致和桐公司損失約5億元，涉嫌《證交法》特別背信等罪。台北地檢署檢察官25日指揮調查局台北市調查處兵分11路搜索，約談楊男9人，調查局晚間將楊男等人移送北檢復訊。檢察官訊後，26日凌晨諭令楊以150萬元交保候傳。

和桐化學是和桐集團旗下的股票上市公司，創立於1980年間，1991年5月掛牌上市，是第1家到大陸投資石化廠的台灣企業，主要經營石化商品交易，希望發展為界面活性劑原料工業世界的龍頭企業。

據了解，楊男任職和桐公司多年，和桐公司董事會今年6月間才以楊階段性任務完成，改由具有豐富財務、金融資歷的前元大證券董事長、現任懷特生技董事的張立秋接任董事長，希望張以其財務界豐富經驗，帶領集團在表面活性劑的領域優化、升級與轉型。

檢調獲報，指楊男利用董事長職權，2016年間利用海外業務機會，突然就決定要延長客戶的收款時間，另外提高給介紹商的佣金，檢調獲報後追查，懷疑楊男對客戶慷慨，卻害公司成本提高還收不到錢，損失約5億元。

檢察官25日指揮調查局台北市調處，兵分11路展開搜索，預計約談楊男在內9人到案，追查相關業務決策過程，並釐清是否有不法金額流入私人口袋。