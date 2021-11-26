瑪莎拉蒂3名惡煞持球毆打男大生事件隨著3人遭羈押、男大生出院、破獲博弈集團已告一段落，3名惡煞在看守所的現況曝光，原本3人住進所內還一派輕鬆、吃住正常，被不少人認作「屁孩」，而裡頭大哥早已收到外界指示要好好「照顧」一下，3人得知後才開始噤若寒蟬，在所內小心謹慎，深怕遭針對。

瑪莎拉蒂惡煞張敦量等3人本月10日遭警方拘提、羈押禁見獲准，11日下午被送往台中看守所，為避免串供3人皆住在不同房間；據自由時報報導，1名剛服完短刑期出所的更生人透露，當時所內透過報紙、廣播都知道此事件，所內大家對於3人都相當好奇，想知道是何方神聖。

該名更生人說，3人剛進入看守所時，看起來就像「屁孩」，吃住睡都相當正常，也沒有釀下大禍的慌張神情，「完全不知道自己犯下多大惡行」；所內的道上大哥有收到外面「指令」，要好好「照顧」（意指修理）3人，3人自從發現所內對他們態度不佳後，開始噤若寒蟬、行為戰戰兢兢，深怕遭到針對，目前在所方戒護下，並無發生明顯事端。

3名惡煞遭逮後，主嫌張敦量所投資的「2580國際娛樂城」博弈集團也遭警方破獲，警方查出該博弈機房兼營洗錢，非法金流半年就高達23億元；另外遭打的宋姓男大因顱內出血一度昏迷命危，經開腦搶救後，已順利拔管、轉出加護病房，昨（25）日上午在台中榮總出院。