中租-KY(5871)受惠旺季業務轉強、成本費用率略降及匯兌收益挹注，2021年稅後淨利20.38億元、每股盈餘（EPS）1.4元雙創新高，帶動前10月稅後淨利達180.66億元、每股盈餘達12.33元，已突破去年全年紀錄、提前改寫年度新高。

中租公布2021年10月自結合併營收62.89億元，月增2.8％、年增達21.62％，歸屬母公司稅後淨利20.38億元，月增達10.64％、年增34％，每股盈餘1.4元，全數改寫歷史新高。主要受惠營收規模擴大、成本費用率略降及業外認列匯兌收益挹注。

累計中租前10月合併營收590.58億元、年增達21.09％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利180.66億元、年增達30％，每股盈餘12.33元，已提前改寫年度新高。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增25％、48％及69％。

中租12日線上法說時表示，今年以來應收帳款成長符合預期、且資產品質維持穩定，全年將續朝台灣及東協成長10～15％、中國大陸成長15～20％的既定目標努力達成。而印尼子公司目前仍在進行執照申請等程序，預期最快今年底或明年初可開始貢獻營運。

除了財務表現亮麗，中租金年亦連2年入選道瓊永續指數（DJSI）的「世界指數」及「新興市場指數」雙榜成分股，並在世界指數獲得綜合金融類全球第4名。此次有5項評比指標獲得滿分，其他9項指標排名亦名列綜合金融產業前5％，各評選項目展現亮眼成績。