金管會公布保險業匯兌損益最新統計，受惠避險效益顯現，壽險業2021年10月淨匯損續降至53億元，合計前10月淨匯損1828億元。避險成本下降配合投資操作得宜，使壽險業前10月稅前獲利達3753億元、年增達80.5％，續創新高紀錄。

此外，台股加權指數10月小幅反彈0.31％，若按壽險業持有台股部位估算，市值應小幅增加61億元、達約1兆9809億元。不過，實際上壽險業持有台股部位市值增加296億元、達2兆44億元，回升至2兆元之上，推估壽險業10月逢低加碼台股部位約200～300億元。

金管會統計，新台幣匯率前10月升值2.41％，使壽險業出現2526億元匯損，在避險工具收益1688億元、扣除換匯成本1040億元後，繳出648億元避險收益，加計收回外匯準備金50億元回沖，合計淨匯損1828億元，較前三季增加53億元。

其中，新台幣匯率10月升值約0.16％，使壽險業出現56億元匯損，但在避險工具收益143億元、扣除換匯成本68億元，繳出75億元避險收益。加計提列外匯價格準備金72億元後，合計淨匯損為53億元，較9月85億元進一步減少。

在避險成本下降、並把握市況積極實現投資利得挹注下，壽險業前10月稅前獲利達3753億元、年增達80.5％，持續改寫歷史新高紀錄。產險業前10月稅前獲利214億元、亦年增達47.6％，亦創同期新高。合計保險業前10月稅前獲利3967億元、年增達78.4％。

金管會保險局副局長張玉煇表示，壽險業及產險業的稅前獲利強勁成長，均來自投資淨收益帶動。壽險業前10月投資淨收益達1兆1078億元、年增達1920億元，產險業投資淨收益亦達138億元、年增61億元。

隨著10月資本市場回穩，壽險業截至10月底淨值2.61兆元，月增2.16％、年增達22.4％，產險業淨值1563億元，月增2.16％、年增13.7％。合計保險業淨值2.77兆元，較9月底2.71兆元增加2.16％、較去年同期2.27兆元增加達21.8％。