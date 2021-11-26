台灣桌球好手繼續征戰桌球世錦賽，備受矚目的混雙組合林昀儒/鄭怡靜各自也有出戰單打賽事，2人都順利通過首輪，不過在昨天稍晚林昀儒不敵南韓好手止步32強，但鄭怡靜則是擊敗美國小將闖進16強，混雙部分也成功晉級16強。

目前世界排名第6的林昀儒首戰直落4擊退瑞典好手培爾松(Jorgen Persson)，創下生涯最佳紀錄，可惜在32強賽3：4不敵世界排名71南韓24歲好手林鐘勳，比數9：11、8：11、11：8、5：11、11：6、11：8、11：13，最終局一度以10：9拿下賽末點，可惜未把勝利收下，相當可惜。

不過接下來幾乎都是好消息，台灣一姐鄭怡靜先與林昀儒搭檔混雙，他們以直落3輕鬆擊敗瑞典組合，比數是11：6、11：8、12：10，而在鄭怡靜女單32強部分也以11：5、11：7、11：7、11：4順利擊退美國小將Amy Wang，成功闖進16強。

林昀儒/鄭怡靜的混雙組合在本屆東京奧運奪銅，世錦賽被列為大會頭號種子，首輪輪空，而這也是他們在東奧後首次合體出擊，就順利拿下勝利，期待他們能再創佳績。另外混雙陳建安/陳思羽以3：1(11：8、11：4、9：11、11：3）擊退南韓組合。

女雙方面，陳思羽/李昱諄32強以9：11、7：11、1：11遭直落3出局，止步32強，鄭先知/劉馨尹組合則是錯過聽牌優勢，以2：3敗給盧森堡組合。男雙32強則上演「台灣內戰」，莊智淵/陳建安雙老將出擊擊退小將馮翊新/黃彥誠成功闖進16強，接下來台灣好手表現仍值得期待。