一名網友逛全聯意外發現整排鮮奶都被上鎖，讓他好奇背後原因。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

一名網友近日逛全聯發現，整排鮮奶被上鎖了，讓他相當不解，對此，不少網友指出，東西常被偷拿，當然就會上鎖，甚至來有人直接點名「瑞穗常被偷，所以蠻多間分店都有上鎖！」而業者也回應說，各分店會依照店內狀況，自行選擇產品進行防盜管理。

一名網友日前在臉書社團《全聯消費經驗老實說》上發文表示，別人的全聯總是不會讓人失望，別人家的全聯都是鮮奶綁（送）紅茶或布丁，但到了他這邊，非但沒有送東西，還在鮮奶上面綁了鎖頭，結帳完也沒有收到鎖頭當禮物，真的是好可惜。他也很好奇，有沒有人沒看過鮮奶上鎖啊？

貼文引起網友討論，「瑞穗常常被偷，所以有蠻多間都會上鎖」、「發泡錠、飲料都看過上防盜鎖，鮮乳正常啦」、「除了鮮乳，還在社團看過維他命C上鎖」、「我去的是大罐的奶粉有上鎖」、「看過貝納頌也用磁扣扣著，只能說小偷無所不偷，貪小便宜的人很多」、「牛肉底部也有必須消磁的條碼，否則經過防盜門會嗶嗶叫」。

也有不少看了覺得很扯，畢竟鮮奶的體積也不算小，偷拿的人到底是怎麼夾帶出場的，真的很誇張。「國外還有整箱啤酒、電視螢幕夾胯下偷走的，這鮮奶要夾哪裡偷走」、「偷牛奶很重欸，都不會被發現嗎？」

根據《NOWnews》報導，業者表示全台各門市的全聯會依照店家的狀況，進行商品防盜管理，品項都是各個分店自行決定的，所以可能會不太一樣。