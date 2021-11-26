疫情指揮中心指揮官陳時中無罩喝酒嗨歌影片流出，因現場還有醫材業者、涉弊醫師，遭疑違反「公務員廉政倫理規範」。對此，廉政署長鄭銘謙日前表示，經行文衛福部政風處調查，該地點是公眾可出入的義式餐廳，屬正當場所，所以一切尊重衛福部認定。聽完鄭銘謙的回應，許多網友直言，不意外，官官相護。

網路社交平台日前流傳一則陳時中未配戴口罩K歌暢飲的影片，遭質疑時值疫情警戒期間，恐違反防疫相關規定，且現場還有醫材業者、涉弊醫師，遭疑違反「公務員廉政倫理規範」。不過，陳時中後來回應，該影片為去年6月15日，在公務行程結束後，臨時接獲一名北上的高雄朋友邀請的餐會，唱了2首歌就離開了，且當時並非三級警戒期間。

對此，鄭銘謙24日在立院接受質詢時，打包票強調，經行文衛福部政風處調查，該地點是公眾可出入的義式餐廳，屬正當場所，也沒有女陪侍，所以一切尊重衛福部認定；鄭銘謙並指出，該聚會是由劉姓教授邀約，對方跟衛福部沒有任何採購與研究報告承攬。

聽完廉政署的回應，許多網友在報導相關新聞的《Yahoo！新聞》和《中時新聞網》下方留言，其中有些單則達1430多則留言，多數且都開酸。有網友直言，「廉政署是關了嗎？居然只問受調查部門的政風處，又是黑箱乙只」、「尊重衛福部認定，部長說不認識，就沒事，那還要廉正署做什麼，官官相護，包屁」、「以後每位公務人員都可以比照辦理？可以跟廠商吃飯飲酒唱歌，只要是正當場所就行了」、「冥盡擋（民進黨）做什麼都沒事，其他黨做什麼都有事」、「衛福部自己認定喔，那倒不如不要調查」。