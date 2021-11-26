台北華國飯店知名潮廣餐廳「帝國會館」復活了！在店休25天後，餐廳已搬移至原台北市雙城街21-2號原「欣葉會館」，距飯店步行僅200公尺，除「招牌烤鴨」等經典潮廣料理外，餐廳並決定將多道原來僅供老饕獨享的私房料理納入菜單，更研發創新料理，期能延續五星飯店餐飲品質與服務，創造顧客最高CP值體驗，邀請舊雨新知繼續支持並共饗潮廣風味。

「帝國會館」轉為街邊店營運後，今（11/26）日上午11點舉行開工拜拜後隨即投入正式營運，由於熟客已陸續搶先訂位，開幕首日已全數客滿。預期招牌品項「帝國掛爐烤鴨」與主廚私房料理將吸引更多新客前往用餐品嘗。營運團隊透露，目前春酒尾牙熱烈搶訂中，許多熱門日期均已客滿；除夕團圓宴開放區近9成滿，包廂全數客滿。

台北華國大飯店10月31日原址熄燈淡出市場，待2023年與台北捷運共構新館建成再重新營運，為持續服務餐飲客人，館內知名潮廣餐廳「帝國會館」，決定轉進位在雙城街的原「欣葉會館」重起爐灶，今日開始試營運、12/1日正式開幕。

位在台北市林森北路600號的台北華國飯店為60年代興建，立足市場逾50年，民國84年曾加入全球連鎖IHG洲際酒店集團， 成為洲際集團旗下在台的第一家飯店。101年5月台北華國大飯店土地建物轉售台灣人壽，再由經營團隊承租飯店經營，並耗資2億餘元整建。

受新冠疫情衝擊，立足市場逾50年的台北華國飯店經團隊審慎評估，決定配合台灣人壽保險公司提出的都更改建案合意提前解約，並自10月底結束客房營運，餐飲將轉戰台北市商圈合適地點另起爐灶。

「帝國會館」遷址重新出擊，行政主廚林慶福與行政副主廚彭景裕行聯手，將潮廣料理的傳統菜色做融合性發揮。特別推薦需二日前預定的「蝦醬三層肉」，以及「酸辣大蝦佐煎廣炒麵」、「豆腐水煮牛」與「松露鮮蘆和牛粒」等結合傳統與創新的菜品。

「蝦醬三層肉/480元」是以南洋蝦醬做基底，調製特殊比例粉漿，將三層肉切至極薄再裹粉油炸，熱食口感極為香、酥、脆，即使在冷後口感依舊爽口不返油。以檸檬汁、柳橙汁與生辣椒調製出近似泰式酸辣醬汁的「酸辣大蝦佐煎廣炒麵/580元」，是以酸香微辣的醬汁均勻裹覆肥大草蝦，香煎後的廣炒麵在初上桌時香脆，經過醬汁吸附逐漸變得柔軟筋道，一次品嚐兩種不同口感。

「豆腐水煮牛/560元」發想源於四川水煮牛，先減低辣油與辣度至更為平易近人，再採用主廚自製豆瓣醬與川椒、八角等秘製香料為底，將軟嫩的雪花肥牛片燙至7分熟，再燒熱花椒油後澆淋至鍋內細蔥上，香辣氣味瞬間充斥鼻腔。融合西式牛排與日式壽喜燒手法的「松露鮮蘆和牛粒/880元」，在鑄鐵鍋中將三公分見方的翼阪牛肉，在桌邊經奶油與牛油拌炒，視覺與嗅覺已極為誘人，再將大火快炒過的松露與蘆筍加入，三種鮮香在口中蔓延，滋味無窮。