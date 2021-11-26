日本一蘭拉麵首度在台北市以外縣市開新分店，台中朝富店24日開幕，當日便吸引近千人排隊，人潮綿延超過500公尺，被網友戲稱「貪食蛇再現」，有人甚至排了59小時。對此，全國公務人員協會前理事長李來希認為「台灣人生病了」，更諷刺一蘭拉麵不如他自己下廚煮的一碗餛飩湯。有不少網友認為，這個現象是因台灣低薪環境，人民沒什麼希望，就只能將精神寄託在「小確幸」上。

一蘭拉麵在台中開二號店，選在台灣大道與朝富路口、七期秋紅谷公園對面展店，占地200坪、41席位，裝潢設計採日本淺草店的屋台風，但與台北店不同，並非24小時無休，不過個人用餐時間也無限制。開幕第一天就吸引大量人潮前往朝聖，排隊人龍一度延伸到秋紅谷內，被戲稱根本貪食蛇真人版。

李來希24日在臉書發文，嘲諷台中人與其排隊59小時吃一蘭拉麵，還不如開車到台北來吃只要5小時，排隊亂向甚至還演變出「代排商機」，有人以數千甚至數萬不等，花數十小時為自己的「金主」代排。李更刊一碗餛飩湯的照片狠酸：「台灣人生病了，排隊搞半天，破財又傷身，不如我自己下廚煮的這一碗餛飩湯，真材實料，自在又逍遙！」

此文引發熱議，網友紛紛湧入臉書各大新聞連結留言：「政府無能，台灣低薪環境人民沒什麼希望，只能追求『小確幸』」、「萬物齊漲就薪水不漲，買房沒希望乾脆吃大餐較實際」、「沒政治立場，但台灣低薪因22K而起是確實」、「這就是生活沒目標，並非好現象」、「台灣人為了一個碗能排59小時，這背後有很多東西值得探討，政府一定有責任」、「吃到飽也都排到爆，台灣人現在把精力都放在吃上面」、「期望政府，吃進口中的東西卡實在啦」。