氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天東北季風增強，冷空氣很弱，北台天氣略轉涼，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨；桃園以南晴時多雲，中南部舒適微熱早晚涼；28日、29日東北季風減弱，氣溫逐日漸升，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲，中南微熱早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，30日鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降；1日起第1波乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間「強輻射冷卻」加成，早晚很冷；2日清晨北台灣平地最低氣溫，約可降至10、11度，台北氣象局的低溫也有降至14度，而符合「大陸冷氣團」定義的機率。

吳德榮指出，最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，2日白天至3日白天，第1波冷空氣減弱。下週五晚起第2波更強的冷空氣南下，將為4日、5日帶來更低的氣溫；但已為末期的模擬，理論上有更大的「不確定性」，也會持續調整，應繼續觀察。