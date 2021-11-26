這下子湖人又要被外界說裁判護航贏球了！聯盟公布25日湖人與溜馬比賽末節與延長賽最後兩分鐘裁判報告，唯一一次誤判竟是溜馬後衛杜阿特在正規賽投進追平三分球，應該判成「四分打」，也就是三分進算加罰1球，假如裁判吹了，湖人恐怕早已輸球。

當時的場景如下，溜馬後衛布羅格登傳給埋伏三分球外的杜阿特，讓他起身投進追平三分球，可是當時湖人後衛布雷德利明顯跟杜阿特有身體接觸，可是裁判並未吹哨，只讓比賽繼續進行，在詹姆斯超大號三分球出手沒進後，比賽進入延長。

假如裁判吹了布雷德利這個正規賽最後6.5秒的防守犯規，讓本季罰球命中率6成67的杜阿特站上罰球線，就有可能讓溜馬反以113比112超前比數，隨著比賽已剩不多，湖人最後一波進攻很可能仍以不進收場，比賽根本不用打到延長。

結果把比賽逼入延長的湖人，靠著詹姆斯延長賽大發神威包辦8分，最後以124比116逆轉擊敗溜馬，只是隨著今天裁判報告出爐，且坦承那個判決沒有吹出，讓人不禁產生聯盟與裁判是否又在護航湖人贏球的聯想，畢竟這並非首次出現了。