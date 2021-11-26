小編今天（26日）精選5件不可不知的國內外財經大事。最新會議紀錄顯示，Fed對於攀升的通膨愈來愈不安，市場人士同時預料，Fed在12月中旬的例會將做出擴大縮減購債的決策，甚至可能就是否提前結束量化寬鬆（QE）計畫進行討論。另外，據富邦金控今年股利的配發率推估，2022年發放的股利可望再創新高，有機會挑戰5元以上。

【1】Fed最新會議紀錄「放鷹」 美擬提前結束QE

美國聯準會（Fed）24日公布會議紀錄顯示，愈來愈多決策官員暗示若通膨持續居高不下，他們對加速削減購債持開放態度，並有意提早升息，反映Fed態度更趨鷹派。

【2】富邦金明年股利 挑戰5元新高

富邦金控25日舉行法人說明會，法人高度聚焦明年股利。富邦金控總經理韓蔚廷表示，提高金控可發放的金控股利政策未改變，搭配股票股利永遠都會是選項之一。若根據富邦金控今年股利的配發率推估，2022年發放的股利可望再創新高，有機會挑戰5元以上。

【3】法人棄電子捧傳產 貨櫃三雄大復活

指數在萬八關前躊躇不前，盤面資金再度轉向，電子指數比重25日跌破六成門檻，由股價提前修正的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）接手戰局，運輸指數上漲2.09％居類股之冠，成大盤收紅的重要功臣。

【4】市場停看聽 14檔買盤加碼挺

台股近日市場交投稍顯冷淡，25日成交量微增、然終場仍僅3000億元初頭，加權指數平盤上下震盪，但有包括長榮（2603）、陽明（2609）、樺漢（6414）、台光電（2383）等共14檔，成交量增加1成以上，法人也買超1.5～26.29億元不等。

【5】不爽釋出戰備儲油 OPEC＋擬暫停增產

美國打算聯合其他原油消費大國釋出戰備儲油（SPR）來平抑油價，據傳可能促使產油國聯盟OPEC+改弦易轍，以暫停原油增產來反制，消費國與生產國間的石油大戰一觸即發。