台中1名人妻小芳（化名）前年因想要領取1萬元單親補助，向結婚12年的丈夫提出「假結婚」，2人辦理手續後仍住一起，她卻在去年被「前夫」發現與另1名男子交往，甚至拍婚紗照、互稱老公老婆；該「前夫」趕緊向法院提出確認婚姻關係存在，並向小王提告求償，法院最後判小王須賠10萬，可上訴。

判決書指出，男子在2009年與妻子結婚，育有3名子女，因為妻子提議想要領單親補助，他才在2019年辦理離婚登記，但2人仍住在一起；不過他2020年3月開始發現妻子與1名賴姓軍人過從甚密，妻子甚至離家出走，他因此向法院提出提出確認婚姻關係存在訴訟，6月判決確定。

法院認定2人仍存在婚姻關係後，男子發現妻子與小王仍繼續交往、互稱老公老婆，還已經拍好婚紗照上傳至個人社群牌平台給大眾看，認定小王是刻意接近有夫之婦，提告求償100萬；不過該被告的小王辯稱認識小芳時，對方稱已經離婚，2人交往是在確認婚姻關係存在訴訟之前，之後就已分手。

不過法官認為，從雙方的言詞辯論內容可知，該小王早在交往期間就知道小芳「假離婚」事情，既然2人是交往狀態，理應會關注女方的婚姻狀態為何，而且公開婚紗照意味公開感情狀態或結婚狀態，非同兒戲，考量到雙方收入，再兼衡侵害手段、所受精神上痛苦程度等因素，最終判應賠償10萬元，全案可上訴。