42歲影后章子怡6年前閃婚大她8歲歌手汪峰，兩人婚後生下一女一子，而章子怡對汪峰和前女友葛薈婕所生的繼女汪曼熙（小蘋果）視如己出。昨(25日)章子怡不僅刻意在晚間11時25分為11月25日出生的汪曼熙發慶生文，更曬出繼女的美照，網友則讚汪曼熙越大越像陳妍希。

章子怡和汪峰結婚後曾上節目談繼女汪曼熙，感嘆說：「我的大女兒，她不是我親生的，她缺失很多母親的愛。但是我很幸福，因為我有緣認識了她，有緣成為她的母親，我要把我所有的愛，也許會勝於我親生的女兒，我都願意給她。」並透露兩人第一次見面，汪曼熙就很自然地喊章子怡媽媽，可見兩人珍貴母女情。

章子怡繼女汪曼熙被指長大越來越像陳妍希。（圖／翻攝自章子怡微博）

去年章子怡生下小兒子後，一度有傳聞指出章子怡因照顧兒子，冷落了汪曼熙，稱稱小蘋果在海外念書，個性有點憂鬱，「小小年紀就要承受旁人體會不到的痛苦」，導致母女感情生變，對此，汪曼熙親上火線，截圖回應都是自媒體亂編故事，受夠了被胡亂抹黑，章子怡今年初則分享一家五口合影，用行動回應傳聞。

汪曼熙抱著妹妹醒醒。（圖／翻攝自章子怡微博）

昨章子怡用心在晚間11時25分發慶生文，寫下：「我們的大女兒16歲了！Sweet16，花季少女啦，希望你永遠貌如花般美麗，生如花般燦爛！心中永存感恩與善念，平安、快樂，生日快樂寶貝」，而照片中可見汪曼熙穿著黑色緊身上衣，渾圓上圍線條明顯，而她越大臉蛋越顯得甜美精緻，與陳妍希相當神似，網友也回應：「原來妳是掐點11:25發，太有心啦」、「有一點點像陳妍希」、「祝小蘋果生日快樂越來越漂亮」、「這張真的好像陳妍希」。