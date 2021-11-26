新北市三重警分局偵查隊許姓警員因公文量過大，竟私刻隊上主官職名章自行批文，今年4月至10月共偽造逾200件公文，警分局調查後依偽造變造公文書罪嫌法辦，另外記一大過轉調警備隊。

23歲許姓警員警專36期畢業，2019年10月警專畢業後，分發至三重警分局偵查隊任職，因公文量大、主管嚴厲，今年4月起私刻該隊楊姓分隊長、前任偵查隊長鄭偉豪的職名章，自行批改公文、歸檔。

楊姓分隊長於今年10月發現後立即向警分局反映展開調查，許員從今年4月到10月14日止，共計自行偽造批閱逾200件公文。

三重警分局表示，許姓警員的行為嚴重影響公文正確性，足生損於公眾與他人、影響機關形象甚鉅，認定許員行為已涉犯刑法第211條、第213條、第218條第一項，11月16日將他移送新北地檢署偵辦，除將他記一大過處分，提列違紀傾向人員外，也將他改調警備隊任職，後續待偵審結果，再行追究相關人員行政及考核監督不周責任。