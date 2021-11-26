大鳥詭異卡台鐵電車線 慘變焦屍！1270人延誤 08:502021/11/26 中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到電力設備故障影響，台鐵宜蘭線5車站延誤。（圖／台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵表示，今天早上7時40分頭城站東正線轉轍器上方電車線有異物入侵，導致南下北上列車延誤，經檢查後發現是一隻大鳥的屍體。 台鐵也說，已於8時9分 異物排除恢復雙線通車，影響11列次、188分、1270人。 電動車延長免牌照稅 初審過 雲林斗六市區鐵路高架化 台鐵點頭 桃園南崁溪水岸自行車道完善 鄭文燦親自試騎 台鐵EMU3000上路倒數！12／1開賣 不賣站票、不可用電子票 #台鐵 #電力 #延誤 #影響 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏國大道城 家族置業型買盤旺 04:102021/11/26 產業特刊 台積電 設半導體廠務學院 04:102021/11/25 產業．科技 台達電儲能業務 將大爆發 04:102021/11/25 財經要聞 刷盤正妹「胸前只剩2條線」彎腰掉出堅挺雙球老司機暴動 22:002021/11/25 娛樂 下半年雨水助益 曾文水庫發電量提前達標 12:342021/11/25 生活 EMU3000型城際列車12／1開放訂票 29日開跑 11:472021/11/25 生活 華南金關懷弱勢 送愛到宜蘭 04:102021/11/25 金融．稅務 缺料供應鏈大亂 豪華車洗牌 04:102021/11/26 產業特刊 大銀接單旺 全年業績戰新高 04:102021/11/26 證券．權證 生活熱門新聞 逛全聯驚見整排鮮奶被上鎖 內行揭暗黑真相 - 生活 好市多黑色購物節第5波特價 7大下殺夯品搶先看 - 生活 北台灣急凍！兩波冷氣團要來了 最低溫10度 - 生活 大鳥詭異卡台鐵電車線 慘變焦屍！1270人延誤 - 生活 印度神童血月預言又中！一年內5災難 房產恐難逃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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