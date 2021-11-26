台鐵表示，今天早上7時40分頭城站東正線轉轍器上方電車線有異物入侵，導致南下北上列車延誤，經檢查後發現是一隻大鳥的屍體。

台鐵也說，已於8時9分 異物排除恢復雙線通車，影響11列次、188分、1270人。