台鐵表示，今天早上7時40分頭城站東正線轉轍器上方電車線有異物入侵，導致南下北上列車延誤，經檢查後發現是一隻大鳥的屍體。

台鐵也說，已於8時9分 異物排除恢復雙線通車，影響11列次、188分、1270人。

電動車延長免牌照稅 初審過
雲林斗六市區鐵路高架化 台鐵點頭
桃園南崁溪水岸自行車道完善 鄭文燦親自試騎
台鐵EMU3000上路倒數！12／1開賣 不賣站票、不可用電子票
#台鐵 #電力 #延誤 #影響 #宜蘭