好不容易克服傷兵危機的湖人，如今又要換成鬧內訌了嗎？湖人替補中鋒「魔獸」霍華26日受訪時嗆聲，媒體報導湖人只談詹姆斯、韋斯布魯克、安東尼戴維斯、安森尼等人，他跟隆多慘遭無視，甚至自認以他表現，湖人應該付他4倍薪水才對。

「很顯然地，媒體報導湖人只談詹姆斯、韋斯布魯克、安東尼戴維斯與安森尼等人，我跟隆多則被排出在外，就像我們職業生涯沒有拿過任何大成就，」霍華說，「我盡量不想追究，但事實就是如此，我們值得因為自己努力獲得一些讚揚。」

儘管本季場均只有5.1分、4.9籃板，霍華卻很不滿湖人給他的薪資，「我看過自己最近幾季的數據分析，我在黃蜂可以平均拿下16.6分、12.5籃板，但我突然被交易了，接著媒體造謠我是休息室毒瘤，要知道我在老鷹拿過最佳隊友的。」

「我看了上季自己的數據，假如我每晚可以打20到25分鐘的話，我每場比賽至少可以抓下17個籃板，」霍華表示，「所以光從今年評估來看，我被湖人少付了4倍薪水，我終於明白了，在每個人的故事裡，我都不是好人，對某些人而言，我永遠是壞人。」