(09:45更新)世界衛生組織（WHO）官員周四表示，世衛組織正在監測一種在南非新發現的新冠變種病毒，WHO並將在周五召開特別會議，討論這個新變種病毒對疫苗和療法可能造成的影響，消息衝擊股市，台股今(26日)開低走低，台積電跌破600元大關，之前強勢的航空雙雄也拉回，大盤指數一度下挫至17451.98點，跌逾200點，失守17500點關卡。

美股周四(25日)感恩節休市一天，台股今(26日)開盤以17641.79點開出後，隨即失守17600點大關，來到17553.93點，跌逾120點，聯電與美光大和解股價早盤漲逾2%，台積電開盤失守600元，以598元開出。

美光科技與聯電今宣布達成全球和解協議，雙方都會撤回訴訟，聯電將會向美光科技一次支付和解金，但金額部分未做出相關透露，聯電也在聲明中強調，雙方並將共創商業合作機會。

台股連續2天狹幅震盪，25日收在17654.19點，漲11.67點，成交值3006.9億元。三大法人同步賣超，外資及陸資賣超82.64億元最多，自營商賣超2.79億元，投信賣超2.08億元，合計賣超87.51億元。