大陸環球網26日引述俄羅斯衛星通訊社、路透社等外媒報導，剛果民主共和國東北部伊圖里省一家採礦營地24日遭遇襲擊，造成兩名中國公民遇害，另有一些人員被綁架。上周，該國剛剛發生礦業公司遇襲事件，5名中國公民在襲擊中被綁架。

路透報導，剛果軍方發言人當地時間25日證實了上述消息，當地一名負責人和民間組織人士也證實「兩名中國人死亡」，並稱「有8名中國人失蹤」。報導稱，事發地點位於伊圖里省朱古地區，當地軍方發言人稱，確認是「剛果民主聯盟」（CODECO）武裝分子所為。

據俄羅斯衛星網，該地區的民間組織負責人洛卡納•佩稱，「大約5點鐘，CODECO武裝分子來到中國人所在的基地。他們襲擊了在這個基地工作的每個人，殺害了2名中國人，還綁架了10多人。一個幫中國人做雜活的女孩也被綁架。現在武裝分子索要人質贖金。」

俄羅斯衛星網說，在襲擊中，除2名中國公民外，還有一名烏干達人和一名剛果民主共和國公民被殺害。衛星網稱，「剛果民主聯盟」是由倫杜族人組成的政治宗教武裝團體。

上周，剛果南基伍省的一個金礦遭到不明身分者的武裝襲擊，結果造成至少一名士兵死亡，5中國公民被綁架。

中國駐剛果大使館21日晚發布緊急安全提醒稱，當地時間21日凌晨，剛果（金）南基伍省一礦業公司營地遭到不明身分武裝分子襲擊。經向涉事企業核實，有5名中國公民被綁架。目前，剛果（金）東部伊圖里、北基伍和南基伍3省安全形勢極其複雜嚴峻，多次發生涉中公民的武裝劫掠和綁架等惡性案件。