【愛傳媒葉元之專欄】升溫與極端氣候對地球的威脅愈來愈大，減碳是世界趨勢，聯合國氣候變遷大會剛落幕，各城市都訂出2050淨零碳排目標。

電動車比燃油車減碳，也是其中一環，所以電動車是未來趨勢，之前政府曾宣布2040新售汽車將全面電動化，新北市準備好了嗎？

根據公路總局資料顯示，到今年9月底止，新北市共有92萬1479輛車，其中電動車1802輛，僅佔0.2%。不過去年9月電動車僅977輛，成長約一倍，有很大成長空間。

電動車要能普及化，必須要有友善的充電環境，現在政府主要是寄望社區住戶能在自有的停車位設充電樁，但這因涉及到管委會或其他住戶的意願，還有一些技術問題，所以難度比較高。

許多民眾跟我反映，因為電動車是未來趨勢，自己雖然現在還是開燃油車，但如果住家附近有電動樁，就會買電動車。

目前新北市公有停車位的電動車位不僅數量少，且分配不均，全市共3萬7000個停車位，僅有247個電動車停車格，佔總車位的0.6%。以市民廣場地下停車場為例，841個停車位中，僅有4個電動汽車停車位，比例為0.47%，比例相當低。

不僅如此，根據電動車主的反映，有時還會發現電動車位遭佔用，像是台北市會用升降擋板方式，僅讓電動車停，可是新北市有些地方只是放個三角錐，很容易被移開。

此外還有充電不友善的情形，台北市直接用悠遊卡就能使用充電樁，新北市有些電動停車位，若要使用充電設備，要先去管理室借卡，相當麻煩，也會影響使用率。

建議市府可以從新板特區開始試辦增加電動停車格，這附近有很多住宅區，像是板橋第一體育場周邊有些公有停車場，若能增加電動停車位，對提升電動車的比例必有幫助。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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