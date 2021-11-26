藝人吳鳳從土耳其來台發展，和老婆陳錦玉結婚，生下2個女兒，常透過社群分享日常的他，對於有網友諷刺他以前在土耳其當服務生一事，更酸他即便成為台灣人一樣很low，對此，他則是反擊：「我非常的榮幸曾經從事過服務業」。

吳鳳在臉書貼出酸民留言截圖，只見對方寫道「聽說以前在土耳其做過服務生，搖身一變台灣人，不變的是一樣很low」，他表示被酸民嘲笑不是件大事，但這種留言侮辱整個服務業，坦言實在看不下去，他強調非常榮幸從事過服務業，而且一點都不覺得low，反而很珍貴這個學習機會，更強調不僅很多成功的人都從事過服務業，而且從中還能增進社交能力，認識各國的人、訓練語言能力、培養國際觀等。

吳鳳強調酸民由於本身沒有價值，所以總用沒風度的方式小看其他人，像是有些人會特別來酸他，也是看在他的名氣，藉此出現在他的動態中，也成為這些人一輩子唯一成就，接著不忘跟所有認真工作的服務生喊話：「千萬不要以為你們的工作不重要，你們是社會中最重要的一個力量，畢竟沒有酸民未來會成為Somebody」。

對此，網友紛紛留言：「服務業是門藝術不是人人都能勝任！一點都不low」、「服務業比其他的工作挑戰更多，面對不同問題，每天都不一樣，沒有抗壓性，沒有能力沒辦法做」、「有些酸民需要透過酸別人！才知道自己的存在，很可悲」。