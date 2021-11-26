大陸國務委員兼外長王毅於25日在浙江安吉與第76屆聯合國大會主席、馬爾地夫外長沙希德舉行會談。王毅就維護聯合國憲章宗旨和原則，踐行真正的多邊主義提出三點看法：

一是聯合國要成為公平正義的維護者，而不做霸權霸凌的旁觀者；任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的特權，更不能打著聯合國的旗號，搞霸權霸凌那一套。冷戰思維與零和博弈應該扔進歷史的垃圾堆。要切實提高發展中國家在聯合國各機構的代表性和發言權，更加平衡地反映大多數國家利益和意願。

二是聯合國要成為踐行多邊主義的大舞台，而不做大國博弈的競技場。聯合國每個成員國的地位都是平等的，每個國家的聲音都是重要的，每個國家的一票都是有效的。應該由各國共同維護普遍安全、共同分享發展成果、共同掌握世界命運。搞「小院高牆」、拉小圈子，解決不了本國問題，更應對不了全球性挑戰。大國之間要比誰對人類貢獻的更多，誰為發展中國家做的事情更多，而不是比嗓門高低和拳頭大小。

三是聯合國要成為應對挑戰的行動派，而不做坐而論道的清談館。面對疾病，不能只開藥方，不見療效。各國作出的承諾說到就要做到，不能開「空頭支票」。要以解決問題為出發點，平衡推進安全、發展、人權。當務之急是匯聚各國合力，解決好全球抗疫這件大事。