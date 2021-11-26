新冠肺炎在歐洲復燃，全球再度陷入疫情危機，保德信投信指出，目前輝瑞已經針對旗下新冠口服藥向FDA提出緊急授權申請，最新臨床數據顯示，受試者確診且出現症狀3天內，進行5日口服藥物治療，可大幅降低住院或死亡風險達89%，美國拜登政府為了抑制疫情，計劃撥款53億美元採購口服藥，對生技產業不啻為一大利多。

從報酬率來看，醫療產業也繳出亮眼表現，以美國S&P500指數自有產業分類以來近30年，醫療產業年化報酬率達12.3%，僅次於科技產業的13.3%，也優於整體S&P500指數的10.7%，更加凸顯醫療產業堪稱高成長、低波動類股。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，目前市場相當看好新冠肺炎口服用藥的成長潛力，長期有望成為醫療產業新一波成長動力，主要由於口服藥物量產規模較疫苗大，且口服藥物價格相對疫苗較低。根據高盛證券估計，新冠肺炎口服用藥市場潛在規模於2022年至2023年將達到150億美元至200億美元之多，即使未來疫情逐漸消退後，口服藥的長期市場規模亦能保持在每年60億美元水準，目前主要研發廠商包括默克藥廠、輝瑞藥廠，以及羅氏藥廠等。

除了疫苗與口服藥之外，疫情對於生命科學工具產業也帶來重大正面推動力，特別是生命科學工具產業相關公司在疫情期間受惠於檢測試劑，加上研發相關藥品的業務量增加，進入後疫情時代，隨著政府及產學界研發活動重新啟動，將成為另一波生命科學工具產業的成長動能，且生命科學工具產業集中度高，大型公司營運穩定，股價往往也有較佳表現。

江宜虔認為，展望未來通膨與升息等不確定因素干擾，市場波動可能加劇，而醫療生技產業除了有疫苗、口服藥、檢測試劑等題材面撐腰，長期來看產業還具有抗通膨特性，根據統計，自1990年以來，醫療產業指數長期波動率約為14.4%，與S&P500指數13.3%差異不大，僅高於必需性消費產業及公用事業產業，相較同期間科技產業波動率高達21.6%。