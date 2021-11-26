日本央行董事會的新成員中川純子(音譯)（Junko Nakagawa），在接受外媒訪問時表示，達成2%的通膨目標，並不是日本央行貨幣政策唯一目的，因為物價時時刻刻都在上下波動，不會那麼剛好就會跟目標值一樣。

這位6月底才正式加入日本央行決策高層的新理事指出，雖然日本通膨目前游走在數值零的附近，但受到原油以及食物成本上漲影響，通膨增加的壓力正在形成。

不過，中川純子表示，為了能讓當地通膨早日增至2%，日本央行還是會維持超寬鬆的貨幣政策。

對於匯率看法，這位金融界女強人認為，日圓走貶對日本經濟有利也有弊，因為出口商在大賺外匯之際，日本國內企業卻要承受進口成本大增的財務壓力。

不僅日本央行，美國聯準會以及歐洲央行，從90年代就把2%通膨目標視為一種圭臬。歐美早已被高通膨所苦，但日本基本上沒這種困擾。中川純子此番言論，頗有挑戰行長黑田東彥的味道。

中川出身自投資業界，跟基金經理人一樣都是擔任買方角色。2019年，熟悉投資銀行與會計領域的中川純子，好不容易在傳統中都是男性擔任高級主管的金融圈中，獲得出人頭地的機會。

而從2015年迄今，中川純子也一直在金融廳(Financial Services Agency)內擔任理事一職。