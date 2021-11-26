蕭家遭竊走百萬珠寶，驚怒報警。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市出現擅闖豪宅空門的珠寶大盜，安平區平豐路上1棟別墅21日晚間7時許遭盛姓嫌犯潛入偷走價值上百萬的珠寶首飾，隨即以10多萬轉手賤賣中西區1家珠寶店，戴姓業者再以50多萬轉賣，警方25日下午在北區一家汽車旅館將盛嫌逮捕，將他依照竊盜罪嫌送辦，收贓的戴男另依贓物罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市安平區平豐路上蕭家豪宅遭竊賊鎖定，33歲盛嫌觀察屋主21日晚間7時許外出不在，以徒手打破門窗玻璃，摸黑潛入4樓主臥室，偷走價值上百萬的珠寶首飾。

盛嫌得手後，將珠寶以10多萬賤賣至中西區一家珠寶店，業者再以50多萬轉賣牟利。

蕭家21日當晚外出參加廟會建醮辦桌活動，回家竟發現自家遭入侵，更慘的是屋內財務被搜刮，包括戒指、項鍊、手錶等珠寶首飾都不翼而飛，驚怒交集報案。屋主雖在屋內安裝監視器，卻因竊嫌作案過程未開燈，漆黑一片，臉部辨認不清。

豪宅遭入侵失竊，附近住戶都感到恐慌，擔心竊賊不落網，下次就輪到自己家。

警方調閱監視器追查4天，查知盛嫌不敢回家，躲在北區1間汽車旅館，25日將他逮捕歸案，竊得的珠寶卻已幾乎全脫手，在他的行李內查獲僅剩的幾支被害人手表。他坦承行竊並透過下游珠寶商家銷贓。

警方循線找到收贓的戴男，業者卻不願配合陳述實情，除了將盛嫌依照竊盜罪移送台南地檢署外，再依贓物罪嫌將業者送辦。