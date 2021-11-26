大陸四川一名24歲網紅長相美艷，擁有15萬粉絲，在網路上小有名氣，日前卻傳出慘遭王姓丈夫殺害，還被分屍藏在冰箱中，目前王男已經遭到逮捕，經警方調查，王男疑似是在妻子手機裡發現不雅片，盛怒之下才會痛下殺手，目前還要再進一步調查。

網紅遭殺害的消息在網路上傳開。(圖/翻攝自微博)

綜合陸媒報導，案發於9月14日，死者住在當地一處20多年的老舊社區，王男勒死妻子後，便買了二手冰箱回家，分屍後將屍體藏在裡頭，儘管王男母親曾回家幾次，但她一直都不會進入媳婦房間，並沒有發現異狀，直到死者母親聯絡不上女兒，詢問王男卻得到女兒外出的回應，才讓她驚覺事態不對。

事發地點已經被貼上封條。（圖／翻攝自微博）

死者母親報警後，警方於11月20日上門調查，在二手冰箱中發現屍體，也將王男逮捕歸案，案件立刻在社區傳開，有鄰居透露，王男20多歲，是多年前打工時認識死者，兩人結婚後還生下一名女兒，至於死者則是綿陽鹽亭人，時常在家中開直播，很少會出門和其他人接觸。

目前死者的短影音帳號已設為私密，簡介上還寫著：「直播，晚上10點至凌晨3點（可能會遲到，但不會缺席）」，然而內容都無法瀏覽了，消息在網路上曝光後掀起熱議，有網友還跳出來透露：「老公是吃軟飯的，靠老婆直播賺錢養娃」。