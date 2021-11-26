LINE TV《開著餐車交朋友2》本周播出「澎湖篇」的重頭戲，3位主持人黃秋生、莊凱勛、蔡凡熙把澎湖在地食材設計成消暑飲料和美味小吃，北影影后王淨則擔任小幫手。不過開賣前，備料過程屢屢遭遇挫折，試炸的南瓜餅不盡理想，4人努力絞盡腦汁克服，沒想到開賣日當天，黃秋生發現炸好的南瓜可樂餅內餡沒熟，面有難色說：「真的不行，非常不行。」研判是油溫、鍋爐及材料，所有的環節都有狀況，決定全面回收，4人陸續向民眾鞠躬道歉，氣氛低迷。

開賣前大家一起備料，王淨（右）覺得莊凱勛對料理很有想法。（LIVE TV提供）

《餐車2》首度到外島澎湖 ，一行人參觀二崁傳統聚落、二呆藝館及最台最古老的眷村「篤行十村」，感受到當地的人文歷史，還體驗現採牡蠣，新鮮肥美的牡蠣讓黃秋生吃到欲罷不能，開玩笑說要拿來當下酒菜，立刻被莊凱勛阻止。後來選定在地食材澎湖南瓜（又名金瓜）、牡蠣、當季水果西瓜，製作成「蚵蚵爬冰山」、「黃金脆餅」、「粉紅小鴨冰飲（西瓜牛奶）」3道小吃，讓前來支持的民眾品嚐。

王淨擔任《開著餐車交朋友2》節目嘉賓。（LIVE TV提供）

黃秋生、莊凱勛、蔡凡熙體驗現採牡蠣。（LIVE TV提供）

這次邀請王淨擔任節目嘉賓，一起到澎湖「交朋友」，王淨表示原本就是《餐車》的粉絲，加上疫情關係許久沒外出，和好友蔡凡熙也很久沒見面，當下收到節目邀約非常興奮。至於有無擅長的料理，她自稱「料理白癡」，笑道：「我完全不會下廚，最擅長的料理…應該是泡麵，這也沒什麼值得驕傲的哈哈。」

對於3人的印象，她說和蔡凡熙本來就很熟悉，「秋生哥一開始有距離感，但相處久的會發現，他是很平易近人的大哥。」讓她大為改觀的是莊凱勛，王淨說：「看過凱勛哥非常多作品，對他的印象大多是角色的形象，但私下他其實很可愛，超級認真，對料理也很有想法。」

談及南瓜可樂餅製作失敗回收，王淨表示：「當時滿沮喪的，前一天大家真的忙到非常晚。」不過大家齊心協力解決，讓她感受深刻：「很喜歡和大家一起努力的感覺，這次澎湖的體驗對我來說，是非常好的體驗。」她也特別感謝好友蔡凡熙在場，「很開心他在，我滿怕生的，如果沒有他無法輕鬆融入」。

而兩人感情好到不時在節目中鬥嘴，在最新曝光的花絮中，她和蔡凡熙到雜貨店採購，蔡凡熙提議猜拳決定誰請客，沒想到王淨慘敗，王淨隨後悠悠說：「我們這趟澎湖行結束之後…應該就不是朋友了，我要再思考一下要不要跟你交朋友！」每周五中午12點LINE TV、每周六晚10點東森綜合台32頻道播出。