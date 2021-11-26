台股加權指數26日開低在17641.79點，權王台積電（2330）開低在598元，在季線附近震盪。因美國商務部公布中企黑名單而股價大跌的世芯-KY（3661），早盤買單急拉，跌幅收歛，而聯電（2303）與美光訴訟達成和解，早盤股價上漲慶祝，資金在個股零星點火，台股早盤指數下跌，跌幅逾60點。

美國股市25日因感恩節休市一天，26日提前至美東時間下午1點收盤。

根據美國聯準會（Fed）24日公布會議紀錄顯示，愈來愈多決策官員暗示，若通膨持續居高不下，對於加速削減購債持開放態度，並有意提早升息。

市場預期，Fed在12月中的例會將有決定，高盛認為Fed可能自1月起加快縮減購債速度一倍，並提前在3月中前結束購債計畫。

群益投顧指出，在台股行情預測上，短期技術面雖仍屬整理，但轉弱壓力有待化解，個股波動調整幅度激烈。在指數未見收復短期均線前，持股繼續參考短期均線多空，汰弱留強操作因應。

群益投顧指出，盤面上，電子權值持續休息、題材股零星點火，傳產航空、貨櫃交替表現，鋼鐵反彈減緩。主流類股為矽晶圓、載板、銅箔基板、元宇宙、低軌衛星、電動車、航運等。