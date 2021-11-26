2022縣市首長爭霸戰，六都布局備受矚目，其中台北市長柯文哲任期屆滿，下一任市長誰接棒，更成焦點。國民黨立委蔣萬安呼聲高，台北市副市長黃珊珊則表態參選、身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也力挺，綠營方面則傳出衛福部長陳時中可能仍有機會。不過，同屬民眾黨的立委蔡壁如日前在廣播節目中卻直言，「蔣萬安看起來贏定了」。此話引發網友們熱烈討論，有網友就說「是陳時中不行，其他的都可以」、「蔣萬安確定下屆台北市長無誤！年輕形象好無負面新聞！我選人不選黨」。

蔡壁如24日在廣播節目《千秋萬事》中談到，好像蔣萬安也沒有每天出來講話或激烈事情，可是維持高民調！」這也讓他們要重新來思考民調或是網路聲量這件事情。

而此說法曝光後，不少網友都在《中時新聞網》、《Yahoo》、《Line Today》相關報導底下留言，有不少網友就說「蔣萬安吧，選民結構與個人形象有幫助」、「也覺得是蔣先生機率高」、「儘管沒有喜歡藍的，但人品更重要」、「我是天龍人絕對支持蔣萬安」；但也有人認為做市長不是只靠形象、合作，國家才有希望。

對於蔡壁如的說法，蔣萬安昨表示，不管在哪一個崗位，我就是把自己角色扮演好，國人現在最關心的第一個就是食安，第二個是如何確保每一個人的人身安全。